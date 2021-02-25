В Луганской области жители села Орехово впервые получили уличное освещение

Впервые в истории села Орехово Луганской области появилось уличное освещение. Да еще и непростое, а на солнечных батареях.

«Это решение было удачным, потому что тянуть в село отдельную линию передач было бы значительно дороже. А теперь в селе освещены перекресток и административные здания, библиотека», - говорит Артем, автор проекта, реализованного DRC-DDG при поддержке European Union in Ukraine.

Он рассказывает, что сначала люди скептически относились к новым фонарям и были споры, где именно их нужно ставить. Вопрос о месте установки 10 фонарей решили на общем собрании громады села.

«Когда люди увидели результат, то остались довольны. Теперь они даже готовы фонари охранять, чтобы их никто не сломал», - рассказывает Артем.

Такие проекты помогают громадам на востоке Украины не только идти в ногу со временем и участвовать в мировом тренде зеленой энергетики, но и улучшать качество жизни на линии фронта.

После установки освещения, проектом заинтересовались в Луганской области жители и других прифронтовых громад - Трехизбенки и Троицкого.



