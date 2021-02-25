В Луганской области за сутки 101 заболевший и 5 умерших от COVID-19

За 15 марта в Луганской области лабораторно подтвержден 101 новый случай COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 15736 заболевших коронавирусом. От осложнений скончались 494 человека.

В Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 9642 лицам, госпитализировали 2005 человек, умерли 264.

Больше всего новых случаев за последние сутки зарегистрировали во Львовской области - 1065, Киеве - 999, Винницкой - 924, Одесской - 728 и Харьковской - 596 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 1 477 190 человек, из них выздоровели 1 232 209 человек, умерли 28 697 больных.