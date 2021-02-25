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В Луганской области за 2 месяца выдали 1860 водительских удостоверений

Вчера, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

В течение двух зимних месяцев 704 человека получили в сервисных центрах МВД Луганской области свои первые водительские удостоверения, срок действия которых 2 года. Об этом сообщает пресс-служба сервисного центра ГСЦ МВД в Луганской области.

Всего, за январь и февраль 2021 года  территориальными сервисными центрами МВД области выдано 1860 водительских удостоверений. На сайте регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Луганской области есть возможность просмотреть удобную онлайн-инструкцию под названием

Как в Украине получить водительское удостоверение впервые?

На сайте Главного сервисного центра МВД работает раздел «Автошколы», где можно найти полный перечень аккредитованных учебных заведений, имеющих право обучать будущих водителей и соответствуют всем стандартам и требованиям законодательства. В перечне указаны контакты, категории по которым готовят и адреса классов автошкол.

А также, здесь есть возможность подготовиться к теоретической части экзамена по ПДД благодаря бесплатному онлайн-тренажеру. Также на сайте можно скачать полный перечень вопросов по Правилам дорожного движения с вариантами ответов и пересмотреть маршруты для проверки навыков управления транспортными средствами.



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