В Станице Луганской изъяли партию контрафактных сигарет на 1 млн гривень

Вчера, 14 марта, около 21:30, на линии разграничения на берегу реки Северский Донец между поселком Красный Яр и юго-западной окраиной Станицы Луганской оперативная группа военной контрразведки СБУ совместно с военнослужащими ОТУ «Север» задержали двух граждан Украины.

Задержанные лица организовали противоправный канал перемещения подакцизных товаров (табачных изделий контрафактного происхождения) через линию боевого соприкосновения.

Во время задержания, у злоумышленников было обнаружено 48 ящиков фальсифицированных табачных изделий марки Winston (примерно 24 тыс. пачек сигарет) на общую сумму около 1 млн. Грн.