Российские террористы не передали списки для пересечения КПВВ «Новотроицкое»

Сегодня утром на КПВВ «Новотроицкое» со стороны оккупированной территории не передали списки на пересечение линии разграничения, поэтому пропуск осуществляется без них. Тех кто путешествует, спрашивают, звонили ли им из оккупированных районов с подтверждением, и если нет, то предупреждают о возможном возвращении.

Как сообщают мониторы БФ Право на Захист , по состоянию на 10:30 со стороны подконтрольной территории в сторону оккупированных районов на похороны матери отправился один человек, впрочем, пропустят его дальше - неизвестно. Кроме того, в 10:30 на КПВВ «Новотроицкое» приехал автобус со стороны оккупированных районов Донецкой области. 30 человек, которых он привез, начали процедуру пересечения линии разграничения.

Утром в медпункте было 150 экспресс-тестов, работало трое медиков. Пропуск некоторых путешественников задерживался из-за того, что представители СБУ не находили в базе пропусков (по разным причинам, например, изменение номера телефона и т.п.).

Мариупольская команда БФ «Право на защиту» сообщает о нескольких проблем, связанных с мобильными телефонами:

Проблемы с доступом к Google-аккаунтам. Если учетная запись Google не зарегистрированный на лицо, к такому телефона невозможно подвязать приложение «Вдома».

Информацию о некоторых моделях телефонов нужно вносить в Google-аккаунты вручную, чтобы приложение «Вдома» могло работать корректно.

В телефонах Huawei заблокирован Play Market, поэтому для установки приложения «Вдома» его надо включать вручную.

Из-за того, что люди имеют несколько карточек с номерами, их замена занимает много времени, ведь вытащить карточку можно обычно только с помощью иглы или скрепки.

Приложение «Вдома» работает на устройствах с операционной системой, более новой по Android 5.0.

Поэтому просим вас перед поездкой осуществлять проверку электронных пропусков для пересечения КПВВ, а также проверять свои гаджеты о наличии вышеприведенных проблемы.