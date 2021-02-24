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Через 7 лет оккупации СБУ обнаружила что Стахановский вагоностроительный платит налоги российскими террористам

Сегодня, 11:41 citynews.net.ua | Напечатать

Не прошло и 7 лет с момента оккупации отдельных районов Луганской области, как СБУ задокументировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР».

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм финансирования оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Луганской области. Организаторы незаконно отправляли в страну-агрессор продукцию захваченного боевиками украинского предприятия.

Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что несколько лет ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» поставлял продукцию для предприятий РФ. Установлено, изготовленные заводом комплектующие вывозили через неконтролируемую участок государственной границы Украины. Часть вырученных средств завод платил в виде «налогов» так называемой администрации «ЛНР».

В частности, в 2018 году предприятие перечислило в «бюджет» боевиков более миллиона российских рублей.

По данным оперативников СБУ, объемы финансирования заводом оккупационных властей и пророссийских террористов в целом составляют десятки миллионов рублей.

Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Правонарушитель объявлен в общегосударственный розыск.


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Через 7 лет оккупации СБУ обнаружила что Стахановский вагоностроительный платит налоги российскими террористам » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня