Укрпочта завершила 2020 год с 184,5 млн гривень чистой прибыли

Укрпочта завершила 2020 год с 9,2 млрд гривень чистого дохода и увеличила его на 19% по сравнению с предыдущим 2019 годом. Чистая прибыль компании 2020 года составила 184,5 млн гривень. Всего за последние 5 лет национальный почтовый оператор увеличил чистый доход вдвое со средним ежегодным приростом 19%.

В 2020 году Укрпочта продемонстрировала и увеличение объемов по основным направлениям деятельности. В частности, объемы посылок увеличились на 24,7%, мелких пакетов - 16,5%, платежей - 18,9%, переводов - 13,4%. В прошлом году выросли и доходы от мелких пакетов на 47%, посылок - 42%, платежей - 26%.

В компании отмечают, что пандемия и карантин вызвали дополнительные непредвиденные расходы, что отрицательно повлияло на общий результат.

В частности, в 2020 году компания потратила почти 75 млн гривень на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекторов для работников.

Также негативно повлияло на доход уменьшение пересылки почтовой корреспонденции, из-за временного прекращения работы государственных учреждений и судов во время карантина.

Львиную долю расходов предприятия составляет выплата заработной платы с начислениями сотрудникам, которая составляет 70% от общих расходов, и в 2020 году составила 6,5 млрд гривень. Она увеличилась на 12% по сравнению с 2019 годом. Из этой суммы более 80% составляют зарплаты почтальонов, операторов и работников других производственных специальностей.

В прошлом году средняя заработная плата сотрудников в эквиваленте полной занятости выросла на 16% до 8640 грн.

Укрпочта также увеличила на 18,2% выплату налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды. Всего их сумма составила около 3 млрд грн.

«В 2020 году Укрпочта пересекла значительную отметку - мы удвоили, с момента прихода новой команды, доход с 4,6 млрд грн в 2016 году до 9,2 млрд грн в 2020 году.

С каждым годом Укрпочта набирала обороты, стабильно росла в объемах и финансовых показателях. За этим успехом - титаническая работа большой команды, невероятное количество бюрократических процедур и 50% регулируемых государством тарифов, которые существенно отстают от рыночных.

Но несмотря на это, мы достойно прошли кризисный 2020-й, нарастили объемы, повысили зарплаты работникам. И уже по традиции сможем порадовать нашего акционера дивидендами с доходов.

Более того, мы полностью реализовали инвестиционную программу и заручились финансовой поддержкой международных организаций на строительство первых в истории компании автоматизированных сортировочных центров и масштабирования проекту мобильных отделений для сел с населением менее 2000 человек во всех областях Украины. Наша цель - 100% цифровизация логистических и финансовых услуг для каждого жителя страны и минимальная зависимость от государства в дальнейшем развитии Укрпочты», - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Напомним, чистый доход от реализации товаров, работ, услуг Укрпочты в 2019 году составил около 7,8 млрд гривень.

Окончательные данные результатов работы Укрпочты 2020 года будут представлены после проведения международного финансового аудита.