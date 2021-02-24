В Луганской области за выходные COVID-19 подтвердили у 46 заболевших

За воскресенье, 14 марта, в Луганской области лабораторно подтвердили 19 случаев COVID-1. Днем ранее в области выявлено 27 заболевших.

Наибольшее количество заболевших выявляют в городах Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, а также Беловодском и Кременском районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 15635 заболевших, умерли от осложнений - 489 человек.

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили 6792 больным, госпитализировали 2497 человек, умерли 130 больных, выздоровели - 3491 человек.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Житомирской - 778, Львовской - 552, Киевской - 464, Днепропетровской - 439 и Винницкой - 426 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 467 548 человек, выздоровели - 1 226 007, умерли - 28 433 пациентов.