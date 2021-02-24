Восток SOS зафиксировал почти 30 обращений относительно незаконных действий силовиков в Луганской и Донецкой областях

В феврале 2021 года на телефон «горячей линии» по выявлению случаев незаконных действий украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях поступило 29 обращений, касающихся 20 ситуаций. В то же время 4 из них не касались тематики работы «горячей линии».

На действия и бездействие полиции жаловались четыре раза. Жаловались также на суд, местные власти, коррупцию во время выборов в органы местного самоуправления, преступников.

В частности, один из жалобщиков рассказал о ненадлежащем содержании в полицейском участке и следственном изоляторе Донецкой области человека со сломанной рукой.

Кроме того, на «горячую линию» поступило обращение о том, что в городе Северодонецк Луганской области в полиции отказывались принимать группу местных активистов, а также не отвечали на заявления. Также сообщалось о возможном избиении человека полицейским при задержании и во время допроса.

4 звонка имели справочный характер и касались правил и соответствующих проблем пересечения контрольных пунктов въезда и выезда с оккупированных территорий (КПВВ) в условиях государственных мер карантина против пандемии острого респираторного заболевания COVID-19.

9 описанных ситуаций касались Луганской области, 3 — Донецкой. В других случаях люди не назвали ни область и более точное местоположения, ни место, где происходила ситуация.