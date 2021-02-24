На границе с РФ выявили контрабанду канабиса и запчастей к квадрокоптерам

Вчера, 11 марта, после полуночи вблизи государственной границы в районе пгт Меловое пограничники обнаружили картонную коробку с веществом растительного происхождения внешне похожим на каннабис.

Выехав на место происшествия следственно-оперативная группа в ходе осмотра прилегающей территории обнаружила квадрокоптер и две картонные коробки внутри которых были пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения похожей на каннабис, общим весом более 15 кг и картонный коробок с запчастями и деталями к квадрокоптеру.

Неподалеку от места происшествия, во время патрулирования государственной границы пограничники выявили 26-летнего местного жителя на автомобиле «KIA SORENTO». В ходе проведения комплекса оператино-розыскных мероприятий и опроса мужчины полицейские установили его причастность к обнаруженным веществам.