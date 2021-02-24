В Луганской области нашли странные агрегаты со знаком радиационной опасности

В Луганской области нашли странные агрегаты со знаком радиационной опасностиСегодня, 10:43
В Луганской области во время отработки с. Екатериновка, граничащего с оккупированной территории, обнаружены и изъяты радиоактивные агрегаты.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в одном из домовладений по ул. Андреевка с. Екатериновка среди дров служебная собака обнаружила цилиндрические части с надписью «осторожно радиоактивные». Предметы изъяты, утечки опасных веществ не произошло.
С места происшествия изъяты предметы цилиндрической формы в стеклянных оболочках и силиконовые формы, которые после проведения осмотра переданы в ГУ ДСНС Украины в Луганской области.
Специалисты ДСНС с применением специальной техники замеряли радиационный фон, который составил 0,17 мЗв, что не превышает пределы нормы, а также установили, что найденные предметы вероятно являются агрегатами зажигания, используемых в системах запуска авиационных газотурбинных двигателей и могут включать в себя источники излучения с радионуклидами.
Возможно остаточный запах авиационного топлива и привлек служебную собаку.