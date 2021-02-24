В Луганской области 111 новых случаев COVID-19 и шесть умерших

В Луганской области за 11 марта выявлено 11 новых случаев COVID-19. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 6 человек.

Наибольший уровень заболеваемости сохраняется в городах Северодонецк и Лисичанск, а также в приграничных с РФ районах Луганской области.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 15498 заболевших коронавирусом. Умерли от осложнений - 487 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 12946 новых случаев коронавируса COVID-19, выздоровели 4630 человек, госпитализировали 3843 больных, не смогли спасти 230 пациентов.

Больше всего случаев подтвердилось в Житомирской - 1310 и Винницкой - 940, Киеве - 896, Одесской - 757, Львовской - 704 и Киевской - 697 областях.

За все время пандемии в Украине COVID заболели 1438468 человек, выздоровели 1214876 человек, умерли 27 915 больных.