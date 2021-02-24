Российские террористы обстреливают Луганскую область и укрепляют позиции в районе Золотого

11 марта в Донецкой и Луганской областях вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новозвановки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела ранен украинский военный. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ответ на действия противника ВСУ разрешили огонь на подавление позиций российских боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки - из стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Целью действий окупантов, как и в предыдущие дни, было провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня и дальнейшее обвинение в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий.

В частности, российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое-4 и Новозвановка Луганской области, которые были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности.

В итоге, создана искусственная напряженность вокруг участка разведения Золотое, в рамках которой российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.