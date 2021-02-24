В Луганской области 67 новых случаев COVID-19 и двое умерших

За 10 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, двое больных.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 15387 случаев коронавируса, от осложнений скончались 481 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 9084 новых случаев COVID-19. Умерли от осложнений - 262 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве - 853 заболевших.

Также среди регионов с наивысшей в стране заболеваемостью находятся Винницкая - 659, Львовская - 600, Одесская - 588 и Черновицкая - 587 области.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 1 425 522 человек, из них 1 210 246 человек выздоровели, а 27 685 заболевших скончались.

Вместе с тем темпы вакцинации в Украине, организованные Зеленским и его министрами, позволят вакцинировать всех желающих не ранее чем через 10 лет. И это при самых оптимистичных прогнозах.