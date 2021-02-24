» » На Донбассе 8 обстрелов за сутки. Погиб украинский военный

На Донбассе 8 обстрелов за сутки. Погиб украинский военный

Сегодня, 09:37 citynews.net.ua | Напечатать

10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области.

В Луганской области около н.п. Калиново зафиксировано проведение российскими террористами инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений Вооруженных Сил Украины на неподконтрольной правительству Украины территории.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в пригороде поселков Южный и Троицкое оккупанты открывали огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», недалеко Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка российские террористы прицельно вели огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также под обстрелом из стрелкового оружия оказались позици ВСУ в районе Старогнатовки. В результате обстрела со стороны российких военных солдат ВСУ получил тяжелое ранение. Украинскому солдату была оперативно была медицинская помощь но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.



Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:48

В Луганской области 67 новых случаев COVID-19 и двое умерших

Сегодня, 09:37

На Донбассе 8 обстрелов за сутки. Погиб украинский военный

Вчера, 15:56

В Кременной открыли приют для пострадавших от домашнего насилия женщин с детьми

Вчера, 14:55

Голкипера луганской «Зари» вызвали в Национальную сборную Боснии и Герцеговины

Вчера, 14:46

За сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 74 новых случая COVID-19

Вчера, 14:19

В Лисичанске ночью горел жилой дом - эвакуировали 5 человек

Вчера, 13:39

Операция имитация: За 2 недели в Луганской области смогли вакцинировать всего 1340 человек

Вчера, 13:17

У Ермака есть план по Донбассу. Россия отрицает

9-03-2021, 17:09

В Луганской области чиновница лесхоза продавала древесину за взятки

9-03-2021, 15:45

В Золотом и Тошковке будут работать мобильные отделения Ощадбанка - график

9-03-2021, 13:48

Зеленский в случае срыва встречи Нормандской четверки сам поедет к лидерам стран

9-03-2021, 11:46

Украина пожалуется в Гаагу на Россию из-за обстрелов гражданских объектов в Луганской области

Новости Украины:

Сегодня, 10:11

В Киеве 11 марта ограничат вход на станции метро из-за футбольного матча «Динамо» - «Вильяреал»

9-03-2021, 13:36

В Одессе бизнеc просят перейти на дистанционный режим работы из-за COVID-19

9-03-2021, 13:02

Какие пасхальные наборы дарить коллегам по работе?

1-03-2021, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

1-03-2021, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

1-03-2021, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

1-03-2021, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

1-03-2021, 09:45

На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

25-02-2021, 21:34

Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

25-02-2021, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

25-02-2021, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

24-02-2021, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

На Донбассе 8 обстрелов за сутки. Погиб украинский военный » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня