На Донбассе 8 обстрелов за сутки. Погиб украинский военный

10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области.

В Луганской области около н.п. Калиново зафиксировано проведение российскими террористами инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений Вооруженных Сил Украины на неподконтрольной правительству Украины территории.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в пригороде поселков Южный и Троицкое оккупанты открывали огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», недалеко Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка российские террористы прицельно вели огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также под обстрелом из стрелкового оружия оказались позици ВСУ в районе Старогнатовки. В результате обстрела со стороны российких военных солдат ВСУ получил тяжелое ранение. Украинскому солдату была оперативно была медицинская помощь но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.



