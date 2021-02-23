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В Кременной открыли приют для пострадавших от домашнего насилия женщин с детьми

Вчера, 15:56 citynews.net.ua | Напечатать

В Кременной заместительница председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская и заместительница Министра социальной политики Ольга Ревук приняли участие в открытии приюта для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, с дневным центром социально-психологической помощи пострадавшим лицам «Разорви круг».

Приют и дневной центр созданы благодаря сотрудничеству Кременской городского совета, Фонда ООН в области народонаселения и Программы развития ООН, общественной организации «Кременская бизнес-ассоциация».

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, приют рассчитан на 10 койкомест. Партнерскими организациями на ремонтные работы помещения и закупку оборудования профинансировано более 2 млн грн, а софинансирование Кременским горсоветом составило 231 тыс. гривень.
Приют для жертв домашнего насилия оборудован всем необходимым для временного пребывания в нем: созданы удобные условия проживания, работают специалисты, которые оказывают психологическую помощь.

Екатерина Безгинская отметила, что социальная сфера всегда была приоритетной для руководства Кременского района: «Открытие этого центра стало результатом плодотворного взаимодействия местной, областной власти и международных партнеров.

С начала карантина мы стали получать больше обращений о домашнем насилии. Однако мы не убоимся этих цифр, ведь о нашей работе знают, наши женщины перестали бояться и замалчивать».

Куда обращаться женщинам в Луганской области в случае семейного насилия:

Первым делом звонить в полицию по телефону 102. В Луганской области работают мобильные бригады для помощи в таких случаях.

Если вы нуждаетесь в консультации, боитесь обращаться в полицию по данному вопросу или по другим причинам, то можете позвонить на номера горячих линий, где вам предоставят разъяснения и консультации:

  • Национальная «горячая линия» по вопросам противодействия насилию и защиты прав ребенка 0 800 500-335 или  116-123 (с мобильного) — бесплатно со стационарных и мобильных телефонов любых операторов по всей территории Украины;
  • Национальная горячая линия по вопросам предотвращения домашнего насилия, торговлей людьми и гендерной дискриминации 0 800 500-005 или с мобильного 116-123 она работает круглосуточно;
  • Государственный колл-центр по вопросам предотвращения домашнего насилия 1547;
  • Правительственный колл-центр 1545;

В случае необходимости также предоставляется правовая помощь, обращаться на горячую линию Координационного центра по вопросам бесплатной правовой помощи — 0 800 213-103 или обращаться в местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи по месту вашего жительства.


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Куда обращаться женщинам в Луганской области в случае семейного насилия