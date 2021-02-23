За сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 74 новых случая COVID-19

За 9 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 74 новых случая COVID-19 в области. Днем ранее было выявлено всего 14 случаев.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск - 11 Рубежное - 1, Северодонецк - 20, Беловодский район - 2, Белокуракинский - 1, Кременской - 7, Марковский - 6, Новоайдарский - 6, Новопсковский - 4, Попаснянский - 4, Сватовский - 9, Старобельский - 2, Троицкий - 1.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 320 случаях.

Из них выздоровели - 14194 (74 за последние сутки), лечатся - 647 (181 - стационарно, 466 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 17,7 (при пороговом 60). Вакцинировано от COVID-19 за 2 недели всего 1340 человек.

В результате осложнений, вызванных коронавируса, умер 56-летний мужчина с Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 479 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 марта (09:00) в Украине 1 416 438 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 27 423 летальных, 1 204 916 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 6377 новых случаев; летальных - 219; выздоровели 5687 человек.