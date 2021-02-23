В Лисичанске ночью горел жилой дом - эвакуировали 5 человек

10 марта в 4:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Лисичанске по улице Гора Попова видно сильное задымление в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Луганской области установили, что огнем охвачена одну из комнат квартиры.

Как сообщили в пресс-службе ДСНС, из-за сильного задымления пять граждан, проживающих в соседних квартирах, не имели возможности самостоятельно покинуть дом.

Звеном газодымозащитной службы жильцов вывели на свежий воздух, от медицинской помощи эвакуированные отказались.

Пожар на площади 15 квадратных метров был локализован в 5:25 и еще спустя час полностью ликвидирован.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.