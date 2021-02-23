У Ермака есть план по Донбассу. Россия отрицает

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что в рамках «нормандского формата» Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта в Донбассе и сейчас ожидают реакции России.

«План мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов — Украина ждет реакции от России на документ. В случае, если РФ не одобрит его, то это будет означать, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса». Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021»

Ермак отметил, что за разработку документа отвечали Германия и Франция, а Украина занималась его доработкой.

По его словам, документ будет «предметом мощного обсуждения» через одну-две недели в нормандском формате. В нем говорится о создании так называемых кластеров, которые в случае согласования могут стать основой для дорожной карты по установлению мира в регионе, реинтеграции территорий и проведению местных выборов, сообщил Ермак.

Говоря о документе, разработанном Германией и Францией, речь идет об «очень мощном шаге», добавил он.

«Подчеркиваю, план мирный — на столе… и мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ», — заявил Ермак.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него якобы нет информации о существовании плана, заявленного Ермаком, - передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.