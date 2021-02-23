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В Луганской области чиновница лесхоза продавала древесину за взятки

Вчера, 17:09 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины разоблачила чиновницу одного из лесничеств Северодонецкого лесо-охотничьего хозяйства на систематическом получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, чиновница наладила коррупционный механизм получения денег от представителей коммерческих структур лесоперерабатывающей сферы. За взятки она давала разрешительные документы на незаконную вырубку и отпуск неучтенной лесопродукции. Стоимость «услуг» злоумышленницы составляла 50% от объема древесины с одного грузовика.

В рамках контроля за совершением преступления задокументировано пять фактов получения посадовицею неправомерной выгоды от предпринимателей.

Правоохранители задержали злоумышленницу по месту еее проживания во время получения очередной суммы взятки.

 
Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



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