Зеленский в случае срыва встречи Нормандской четверки сам поедет к лидерам стран

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку нормандской встречи. Однако в случае, если она не состоится, глава государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.

Об этом он заявил в ходе интервью телеканалам после выступления на форуме «Украина 30».

«В любом случае, готовится «нормандская встреча». Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки». Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно», — сказал Зеленский.

Собирается ли он ехать для встречи с Путиным в Москву, президент Украины не уточнил.

Следует отметить, что по предварительным договоренностям саммит лидеров стран «нормандской четверки» должен был состояться в апреле, но был перенесен по просьбе украинской стороны из-за гибели людей в доме престарелых под Харьковом.