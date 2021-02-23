Украина пожалуется в Гаагу на Россию из-за обстрелов гражданских объектов в Луганской области

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал очередное информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда о серьезных нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей оккупационных администраций РФ на территории Луганской области.

Как сообщает пресс-служба офиса Генпрогурора, обращение содержит информацию о фактах систематического применения РФ и подконтрольными ей незаконными вооруженными формированиями вооружения неизбирательного действия, последствия поражения которым непрогнозируемые, и обстрелы гражданских объектов.

Речь идет об артиллерийских обстрелах больниц, жилых домов, объектов газо-, водо-, электроснабжения, то есть той инфраструктуры, которая не используется в военных целях и обстрелы которой запрещены Женевской конвенцией 1949 года.

В сообщении говорится 34 факта неизбирательных обстрелов со стороны оккупанта. Такие действия российской армии привели к многочисленным повреждениям водопроводов, гидротехнических сооружений, производственных зданий и оборудования, перерывам в водоснабжении и электропитании в поселках Новотошковское, Волчеяровка, Лоскутовка, Подлесное, Тошковка, Светличное, городов Горское, Золотое и Попасная с общим населением более 40 000 человек.

В ОГП добавили, что с 2014 года установлено более 7000 поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области.

Только за последний год задокументировали 655 обстрелов с временно оккупированной территории Луганской области, в результате которых повреждено 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 мирных жителя и один погиб.