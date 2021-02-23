Плательщики Луганской области перечислили более 1,2 млрд гривень налогов и сборов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-февраля 2021 года плательщики региона уплатили в сводный бюджет 1,204 млрд гривень. Это на 264,5 млн гривень больше, чем в январе-феврале прошлого года.

В частности, в государственный бюджет поступило 573,3 млн гривень. По сравнению с показателями за аналогичный период 2020 поступления выросли на 173,5 млн гривень.

В разрезе основных платежей в государственный бюджет поступило 189,9 млн гривень налога на доходы физических лиц и военного сбора; 290,9 млн гривень налога на добавленную стоимость; 7,6 млн гривень налога на прибыль предприятий; 3,3 млн гривень акцизного налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 586,3млн гривень.