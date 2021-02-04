7 лет назад началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины

7 лет назад, 20 февраля 2014, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Россия вторглась на территорию Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова.

Заявление МИД Украины к седьмой годовщине начала вооруженной агрессии России против Украины:

Незаконная попытка аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дальнейшее развитие вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности.

За 7 лет российской вооруженной агрессии погибло более 13 000 человек, в том числе более 3 тысяч гражданских, десятки тысяч получили ранения, около полутора миллиона человек вынужденно стали внутренне перемещенными лицами. Несмотря на все усилия Украины и международного сообщества найти мирное решение конфликта, вооруженная агрессия России продолжается и количество ее жертв продолжает расти каждый день.

На временно оккупированных территориях Россия грубо и системно нарушает права человека. В Крыму преследуются проукраинские активисты, распространены случаи похищений и убийств, около сотни человек находятся за решеткой из-за безосновательные, политически мотивированные обвинения. Продолжаются целенаправленные репрессии против крымскотатарского народа.

В зоне боевых действий в Донбассе значительным разрушениям подверглись города и села, инфраструктура и промышленные объекты. Временная оккупация приводит к разрушению культурного и исторического наследия, а также к катастрофическим экологическим последствиям как на Донбассе, так и в Крыму.

Агрессия РФ против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны. Международное сообщество осудило действия России в документах, одобренных в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Десятки стран применили против России санкции за нарушения ею территориальной целостности Украины.

Украина требует от России прекратить агрессию, вернуться в пространство международного права и освободить временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и частей Донецкой и Луганской областей.

Призываем международное сообщество усилить политический и санкционный давление на Россию, чтобы заставить российские власти к деоккупации захваченных украинских территорий, освобождение пленных и политических заключенных, выполнение международных судебных решений.

Мы убеждены, что совместными усилиями, в частности в рамках Крымской платформы, будет восстановлена ​​не только территориальная целостность Украины, но и укреплен авторитет международного права, возвращен мир и стабильность на Европейский континент. А Российская Федерация понесет полную ответственность за все преступления, совершенные против Украины и ее граждан.