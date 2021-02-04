Укрпочта выпустит серию почтовых марок в честь Героев Небесной Сотни

Национальный почтовый оператор 19 февраля ввел в обращение художественную почтовую марку «Орден Героев Небесной Сотни» в честь подвига участников революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни.

Автор марки - украинский художник Владимир Таран. Тираж - 130 000 экземпляров.

«Сегодня у нас особый почтовый выпуск. Укрпочта чтит Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь за демократию и европейское будущее Украины, отстаивая ее свободу и независимость. И очень ответственно осознавать, что каждый такой патриотический выпуск позволяет нам масштабировать память о героях не только в отдаленные уголки страны, но и далеко за ее пределы. И тем самым - каждый раз напоминать каждому украинцу, что они погибли, чтобы мы имели шанс жить. Я очень надеюсь, что каждый из нас каждое утро выбирает достойный путь, чтобы прожить жизнь, за которую никогда не будет стыдно. Вечная Слава героям!», - сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Укрпочта в 2015 году уже чествовала Героев Небесной Сотни почтовой маркой «Памяти Героев Небесной Сотни», автор - Кость Лавро.

Художественная почтовая марка «Орден Героев Небесной Сотни» дополнит серию «Награды Украины», начатую Укрпочтой в 1997 году. Всего в рамках серии вышло 11 марок с изображениями высших наград Украины. Только во времена российской оккупации более 20 художественных марок Укрпочта посвятила патриотической тематике.

Среди них: «Слава Украине!», Которая получила первую премию в международном конкурсе Nexofil Award 2020 в Мадриде, «Передовая», «Они выстояли! Не выдержал бетон».

А в 2014 году национальный почтовый оператор ввел в обращение марку «евромайдан. 2013-2014 ».