Резников: Украинские власти пока не будут отходить от Минского формата

Украинские власти пока не будут отходить от Минского формата, хотя он не идеален и нуждается в модернизации. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает УНН.

«Отходить от Минского формата украинская власть не будет и не планирует, так как это обязательство политико-дипломатическое, которое было взято в 2014 году и удлиненное в 2015-м годах. И на этом настаивают наши партнеры, в первую очередь, по нормандскому формату — Германия и Франция и предостерегают нас, чтобы мы держались единственного на сегодняшний день рабочего логистического площадки — трехстороннего контактной группы», — подчеркнул он.

В то же время Резников отметил, что Минские соглашения является неидеальными, юридически очень шаткими и подлежат пересмотру и модернизации. Он также отметил, что именно РФ нарушает Минские соглашения.

«Хочу напомнить, что в комплексе мероприятий Минских соглашений было четко определено, что линия разграничения должна быть в определенных координатах, определенных были постановлением Верховной Рады. Согласно этим договоренностям, Дебальцево должно быть на подконтрольной правительству территории Украины», — сказал он.

Резников также отметил, что Украина намерена и в дальнейшем отстаивать свои позиции на переговорах, но «из Минских соглашений отсходить не будем до того момента, пока не будет найден другой площадка с привлечением дополнительных партнеров, даст нам возможность работать».