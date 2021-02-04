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За сутки в Луганской области умерли 7 человек от последствий COVID-19

Сегодня, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

За 18 февраля в Луганской области выявлено 43 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 7 пациентов.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 14674 случая коронавируса, от осложнений вызванных болезнью умерли 444 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 6531 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 2304 человека, умерли 120 пациентов, выздоровели 5857 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской - 753, Винницкой - 581, г. Киеве - 544, Черновицкой - 458 и Львовской - 422 областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 1 293 672 человека; выздоровели - 1 139 977 человек; было зафиксировано летальных случаев - 24972.

Вакцинация жителей Украины, которая должна была начаться в Украине с 15 февраля, до сих пор не стартовала. Также правоохранители расследуют злоупотребления Министерства здравоохранения и министра Степанова по фактам закупки вакцины от коронавируса по завышенной цене.


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