Захват Дебальцево и «Иловайский котел» - Офис прокурора обвинил заместителя Министра обороны РФ

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении заместителю Министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, генерал-полковник в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генштаба ВС РФ, по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства Вооруженных Сил РФ, с целью нарушения территориальной целостности Украины, осуществлял планирование и координацию действий подразделений Вооруженных Сил государства-агрессора и подконтрольных им иррегулярных незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

Кроме того, следствием установлено, что в августе 2014 военный чиновник совместно с другими представителями командования ВС РФ обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время вторжения на территорию Украины, участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов у м. Иловайск во время их выхода из так называемый зеленый коридор под предоставленные «гарантии» руководства РФ, а также обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.