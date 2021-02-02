Мошенники украли деньги у онкобольной северодончанки представившись работниками Офиса президента

За минувшие сутки Северодонецким районным управлением полиции зарегистрировано 3 случая мошенничества. Преступники не чураются даже отбирать деньги на лечение.

Вчера на мобильный телефон 40-летней местной жительницы позвонил неизвестный, который представился представителем Офиса Президента.

Мужчина заверил, что он может перечислить на счет женщины 6 тыс грн на лечение онкологического заболевания, которое она собирала средства через одну из социальных сетей. При этом, женщине необходимо было снять деньги с карточки и перечислить на другой счет, пострадавшая, выполняя указания мошенника, пополнила мобильный счет на сумму 10 тыс грн.

По схеме «Покупки по подписке» от преступных действий аферистов пострадали 2 северодончанина. В одном случае 47-летний мужчина перечислил 250 грн за домкрат, который не получил. Во втором - 34-летняя женщина «приобрела» дрова за 4200 грн, которые также не доставили, связь с продавцом оборвалась.

Полиция в Луганской области напоминает как не стать жертвами мошенников выполняя всего 2 простых правила:

Покупки через сеть должны быть ТОЛЬКО с наложенным платежом - еще не гарантирует вам получение товара!

Не доверять знакомым или незнакомым, которые предлагают вам помочь - перечислить деньги, помочь родственнику в беде (полиция, врачи,дети и так далее), получить приз в акции, в которой вы не участвовали.

Если кто-то хочет помочь - ему понадобится только номер карточного счета, а не срок действия карты, трехзначный SVV-код или номер в sms-сообщении, тем более ни в коем случае сами не перечисляйте деньги на посторонние банковские счета.