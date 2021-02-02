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52 соцработника на линии фронта в Станично-Луганском районе выживают без зарплаты из-за бездарности ставленников Зеленского

Сегодня, 12:38 citynews.net.ua | Напечатать

Социальные работники в Станично-Луганском районе брошены областной властью без средств к существованию - после ликвидации Стнично-Луганской РДА обслуживающие самых незащищенных жителей на линии фронта люди остались без денег.

Причина бедственного положения проста - Луганская обладминистрация в лице руководителя Сергея Гайдая непродуманными решениями о запрете выборов в ОГТ и неумении просчитывать последствия своих бездарных решений оставила без финансирования сотни людей в прифронтовых районах.

 

Кроме соцработников, в Луганской области без зарплат остались сотни бюджетников, в том числе - учителя и библиотекари.

Доведенные до отчаяния люди обратились с открытым письмом к руководителю ОГА, но созданный его же решениями законодательный вакуум не имеет быстрого решения. 



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