52 соцработника на линии фронта в Станично-Луганском районе выживают без зарплаты из-за бездарности ставленников ЗеленскогоСегодня, 12:38
Социальные работники в Станично-Луганском районе брошены областной властью без средств к существованию - после ликвидации Стнично-Луганской РДА обслуживающие самых незащищенных жителей на линии фронта люди остались без денег.
Причина бедственного положения проста - Луганская обладминистрация в лице руководителя Сергея Гайдая непродуманными решениями о запрете выборов в ОГТ и неумении просчитывать последствия своих бездарных решений оставила без финансирования сотни людей в прифронтовых районах.
Кроме соцработников, в Луганской области без зарплат остались сотни бюджетников, в том числе - учителя и библиотекари.
Доведенные до отчаяния люди обратились с открытым письмом к руководителю ОГА, но созданный его же решениями законодательный вакуум не имеет быстрого решения.