Налоговая полиция оставила Луганскую область без контрафактного табака для кальянов

Сотрудники управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ДФС в Луганской области во время проверки оперативной информации выявили факт нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности.

Установлено, что житель Луганской области, не зарегистрированный как субъект предпринимательской деятельности и не имея соответствующих разрешительных документов, с помощью мобильного приложения приобрел партию табака для кальяна без марок акцизного налога Украины с целью дальнейшей розничной торговли.

Проведенными мероприятиями из незаконного оборота изъяты табачные изделия (в ассортименте) в количестве 6600 пачек на сумму свыше 800 тыс. гривень до принятия решения согласно действующему законодательству Украины.