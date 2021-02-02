Председатель правления Восток SOS Юлия Красильникова вошла в состав ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях

Председатель правления Восток SOS Юлия Красильникова вошла в гуманитарной подгруппы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Юлия Красильникова — родилась в городе Довжанский (бывший Свердловск Луганской области) и до 2014 года жила и работала на Луганщине. Была свидетельницей и участницей событий в Луганске зимой 2013 и весной 2014.

До начала конфликта жила в Луганске, где работала в правозащитной организации «Поступ».

С 2014 года работала на линии разграничения в рамках группы гуманитарного реагирования и мониторинговых миссий.

Кроме того, Юлия соучредитель Благотворительного фонда «Восток SOS», который с 2014 года помогает пострадавшим от войны.

Имеет опыт гуманитарной помощи местному населению в труднодоступных населенных пунктах во время активной фазы войны и организации помощи вынужденным переселенцам.

Долгое время Юлия координировала работу по документированию нарушений прав человека в ходе вооруженного конфликта, помогала в освобождении заложников, поддерживала их семьи и семьи пропавших без вести, а также неоднократно участвовала в международных мониторинговых миссиях в прифронтовых населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.

Кроме того Юлия имеет опыт работы по развитию местных общин в прифронтовой территории Луганской области в период с 2016 по 2020 годы.

С марта 2020 председатель правления Благотворительного фонда «Восток SOS».