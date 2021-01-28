В Рубежном выкинули на свалку опасные отходы

Госэкоинспекция после обращения жительницы Рубежного обнаружила на несанкционированной свалке химические отходы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Луганской области.

В рамках проверки обращения государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Луганской области выехали на место территории, где была обнаружена несанкционированная свалка опасных отходов в районе ул. Смирнова, между Рубежанский-Кременским объединенным городским военным комиссариатом и бывшими теплицами м. Рубежное.

Опасные отходы, а именно неизвестное вещество желтого цвета с резким химическим запахом в поврежденных бумажных мешках с этикетками «Ангидрид нафталевый технический ТУ 6-37-5800151-190-0-91» хранятся насыпью в разрушенном здании и частично на заасфальтированной участке.

На место происшествия вызваны представители органов власти, Национальной полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций для соответствующего реагирования, поскольку утилизация таких отходов осуществляется специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

С целью установления лиц, причастных к несанкционированному размещению опасных отходов инспекцией направлено соответствующее письмо в Главное управление национальной полиции Украины в Луганской области. Кроме того, постоянно действующая комиссия по вопросам обращения с бесхозными отходами Рубежанского городского совета обязано принять безотлагательные меры направленных на выявление владельцев отходов и ликвидации свалки.

Для справки: Ангидрид нафталевый используется для обработки семян кукурузы перед посевом для предотвращения повреждений гербицидами (ЭПТК, вернолятом и другими).