В Луганской области доверчивые жители отдали мошенникам 60 тысяч гривень

Из-за своей доверчивости и неосторожности жители Луганской области потеряли около 60 тысяч грн за прошедшие сутки.

Северодончанка вместо продажи товара на сайте «OLX» - лишилась собственных средств. Чтобы получить оплату за товар, по просьбе «покупателя» женщина перешла по ссылке на сайт-подделку, где ввела реквизиты карточки. Но поступления денег так и не дождалась, наоборот, средства списали с ее карточки.

В сети мошенников по этой же схеме попал житель Лисичанска. Он заказал и оплатил товар, который оказался неисправным, но после возврата продавцу товара - возврат денег он не получил до сих пор.

Другая распространенная схема - «Банковский работник» также лишила денег жителей Северодонецка и Лисичанска. Гражданам позвонили «мошенники-сотрудники банка» и убедили предоставить конфиденциальные банковские данные, после чего с карточек произошло списание денег.