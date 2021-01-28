В Украине адаптивный карантин продлили до 30 апреля 2021 года

Украина вернется к модели адаптивного карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса, со следующей недели. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, в областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации

Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения.

«Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться», — отметил он.

Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, адаптивный карантин вводится до 30 апреля. На территории Украины будет действовать «желтый» уровень эпидемиологической опасности с соответствующими ограничениями и противоэпидемиологическими мерами, которые действуют на всей территории.

Также в случае наступления в регионе признаков «красного» уровня эпидемиологической опасности решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на территории всего региона вводятся дополнительные ограничения, аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 по 25 января 2021 года.