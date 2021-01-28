Российские террористы недоплатили 50 млн гривень за воду в 2020 году

Попаснянский водоканал ежемесячно не дополучает 7-12 млн гривень от поставок воды на оккупированную российскими террористами территорию Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай во время обсуждения проекта Национальной экономической стратегии — 2030 на тему: «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины».

Уже много лет Попаснянский водоканал обеспечивает водой несколько городов и районов на оккупированной российскими террористами территории Луганской области - Алчевск, Кадиевку, Первомайск, Брянку, часть Луганска и прилегающие к ним районы.

Всего это около 50 тысяч человек на подконтрольной украинской власти территории и около 400 тысяч человек на территории ОРЛО.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, долги Попаснянского районного водоканала за электроэнергию по состоянию на 01.02.2021 год составляют:

- перед ООО «Луганское энергетическое объединение» - 180 798 000 600 грн;

- перед ООО «Энер Восток» - 1 млн 194 тыс грн;

- перед ГП «Укринтерэнерго» - 81 млн 681 тыс 450 грн.

Средства (не в полном объеме) передаются наличными (на фото). Обесточить предприятие нет возможности из экстренное принятие его Постановлением Кабинета Министров Украины в перечень «защищенных».