На КПВВ в Станице Луганской можно получить скидку для тестирования на COVID-19

«Фармбиотест» предоставляет 10% скидку на проведение анализов на COVID-19 владельцам карты «Ощадбанка»

Клинико-диагностический центр «Фармбиотест» в Луганской области предоставляет 10% скидку на проведение тестирования на COVID-19 (ПЦР, антитела IgM, IgG, быстрый антиген тест) владельцам карт «Ощадбанка».

Как сообщает пресс-служба компании, это стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о сотрудничестве КДЦ и банка.

В Луганской области функционирует только один КПВВ с неподконтрольной территорией. Линию разграничения каждый день пересекают тысячи граждан Украины.

Согласно требованиям командования ООС и Минздрава Украины и в связи с проведением мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной болезни, все граждане должны пройти 14-дневную самоизоляцию или тестирование на COVID-19.

Чтобы существенно упростить условия пересечения линии разграничения, «Фармбиотест» установил пункты забора анализов на самом КПВВ.

В то же время, благодаря сотрудничеству с Ощадбанком, клинико-диагностический центр предлагает 10% скидку для всех, кто решит оплатить проведение тестирования, карточкой «Ощадбанка».

Стоимость теста, который обязаны сдавать при пересечении КПВВ со стороны неподконтрольных Украине территории все граждане, составляет от 300 до 1200 гривень.