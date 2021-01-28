В Луганской области 51 новый случай COVID-19

За 16 февраля в Луганской области лабораторно подтвержден 51 новый случай COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом. умер один человек.

Днем ранее в Луганской области было выявлено 26 новых случаев COVID-19, а от осложнений умерли четыре человека.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлены в городах Рубежное, Лисичанск и Северодонецк.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 14597 заболевших, из них умерли - 435 человек.

В Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 4286 заболевшим, госпитализировали 2330 больных, умерли от осложнений - 147 пациентов.

Больше всего случаев во вторник подтвердили в Ивано-Франковской - 646, Черновицкой - 386, Киеве - 366, Винницкой - 351 и Закарпатской - 275 областях.