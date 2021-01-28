17 февраля в ООС: Обстрелы из минометов и снайперы

16 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области, российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки.

Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.