В Горловке взорвали главаря российских террористов вместе с дочкой

15 февраля во временно оккупированной российскими террористами Горловке Донецкой области подорвали местного «комбата народной милиции».

По предварительным данным, неизвестные заложили в автомобиле боевика Сергея Попова с уголовными кличками «Длинный» и «Дуремар» фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы, но с ранениями, и сейчас находятся в больнице.

Взрывное устройство заложили под сиденьем водителя, но «полученные им раны не являются серьезными».

Восточная правозащитная группа пишет, что сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт: спецслужбы оккупантов и рядовые боевики проводят «отработку территории».

По данным источника, уже кого-то захватили и «будут использовать для того, чтобы продемонстрировать „действия украинских спецслужб“, которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия». Позднее так и произошло: боевики пишут об «украинских диверсантах» и «приказе начальника Генштаба ВСУ Хомчака».