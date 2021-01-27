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За 14 февраля российские террористы 3 раза обстреливали позиции ВСУ

Вчера, 10:13 citynews.net.ua | Напечатать

14 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области (район ответственности оперативно-тактической группировки «Север»), вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям ВСУ в пригороде Попасной - поселке Новоалександровка.

В Донецкой области (район ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»), вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.

Недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.


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