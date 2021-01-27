В Лисичанске вандалы повредили памятник Героям добровольцам

13 февраля в полицию Лисичанска в 22.40 поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям добровольцам, который расположен на перекрестке ул Красная и Октябрьская.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 297 УК Украины. Сотрудники полиции вместе с работниками СБУ проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению вандалов.

Полиция обращается к неравнодушным гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о лицах, причастных к совершению этого преступления, просит сообщить об этом на номер 102.