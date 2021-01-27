В Луганской области за сутки выявлено 22 новых случая COVID-19

В Луганской области за 13 февраля лабораторно подтверждено 22 случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

География выявленных заболеваний: город Лисичанск - 6, Рубежное - 3, Северодонецк - 9, Кременской район - 2, Попаснянский - 1, Станично-Луганский - 1.

Всего с начала пандемии в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 511 человек, из них умерли 430 человек.

Из них выздоровели - 12777 (14 за последние сутки); лечатся - 1304 (189 - стационарно, 1115 - амбулаторно).

В Украине по данным Министерства здравоохранения, на 14 февраля (09:00) выявлено 3094 новых случая; умерли от осложнений - 45 человек; проведено 19211 тестирований; выздоровели 2002 человека.

С начала пандемии в Украине выявлено 1 271 143 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 24 330 летальных.