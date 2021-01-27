» » За подвоз соседей в Луганской области мужчину пытались оштрафовать на 17 тысяч гривень

За подвоз соседей в Луганской области мужчину пытались оштрафовать на 17 тысяч гривень

Сегодня, 15:02 citynews.net.ua | Напечатать

Мужчина подвозил на легковом автомобиле четырех спутников из своего села в соседнее и планировал взять с них оплату за проезд, но вскоре был остановлен полицией. Его действие было квалифицировано как незаконная перевозка пассажиров в другой населенный пункт с целью получения прибыли, не имея соответствующих разрешительных документов и регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Как удалось обжаловать незаконное решение полиции и суда первой инстанции рассказали в Меловском центре бесплатной правовой помощи.

Как сообщили в центре, над мужчиной состоялся суд, который усмотрел в действиях незадачливого водителя административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП, и присудил ему не только штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов (это составило 17 тыс. грн.), но и уплату судебного сбора.
Откуда такие средства у безработного сельского жителя? За советом и защитой своих прав в этой сложной жизненной ситуации он обратился к системе бесплатной правовой помощи.

Для бесплатного представительства интересов клиента в суде Меловской местный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи назначил клиенту опытного адвоката Игоря Бирюкова, который несколько лет сотрудничает с системой БПД.

Было решено подать апелляционное обжалование с просьбой отменить постановление, а производство по делу прекратить за отсутствием в действиях ответчика состава административного правонарушения.

При этом в апелляционном суде адвокаты указали на моменты, которые игнорировал суд первой инстанции. Не исключено, что судья, вынося решение в интересах полиции и прокуратуры, просто игнорировал сомнения в пользу обвиняемого и помогал полиции поставить очередную галочку для плана.

Судья не принял во внимание то, что в материалах дела нет доказательств того, что обвиняемы официально зарегистрирован как СПД, и которые бы доказывали факт совершения им регулярных транспортных перевозок пассажиров с целью получения прибыли.
Также в протоколе не указано, что он совершил административное правонарушение как субъект предпринимательской деятельности, или как лицо, состоящее в трудовых отношениях с перевозчиком.

Если Вы считаете, что Ваши права были нарушены, Вы всегда можете обратиться за юридической помощью в Меловской местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи по тел. (06465) 2-29-49, 099 460 93 68, или на «горячую» линию системы 0800 213103.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:02

За подвоз соседей в Луганской области мужчину пытались оштрафовать на 17 тысяч гривень

Сегодня, 11:01

Россия отказывается допустить МАГАТЭ на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей для мониторинга радиации

Сегодня, 10:35

Зеленский хочет привлечь к переговорам по Донбассу «друзей из Европы и Америки»

Сегодня, 10:17

Плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 19 млн грн военного сбора

Сегодня, 10:11

В Луганской области за сутки 52 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:47

Российские террористы убили двух украинских военных на Донбассе

Вчера, 13:50

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область

Вчера, 13:24

За сутки жители Луганской области перечислили мошенникам 30 тысяч гривень

Вчера, 11:54

На Донбассе российский снайпер убил украинского военного

Вчера, 11:06

12 февраля российские террористы откроют временно КПВВ «Еленовка»

Вчера, 10:19

За 10 февраля в Луганской области выявили 43 новых случая COVID-19

Вчера, 10:10

Российские террористы сбросили гранату с беспилотника в поселке Золотое-4

Новости Украины:

Вчера, 10:40

Из-за снегопада в Киеве закрыли школы и детские садики на 2 дня

Вчера, 10:36

В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

10-02-2021, 22:14

Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

10-02-2021, 15:37

Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

8-02-2021, 13:54

В Житомирской области из-за снегопада ограничили движение грузовиков

8-02-2021, 11:51

В Киеве 8 февраля ограничат въезд грузовиков в черту города

8-02-2021, 11:47

В Карпатах намело больше метра снега

4-02-2021, 09:57

В Запорожье горело COVID-отделение инфекционной больницы - 4 погибших

2-02-2021, 14:20

В Николаевской области масштабный пожар в ТЦ Эпицентр - фото

28-01-2021, 13:48

Спасатели предупредили о высшем уровне опасности из-за сильных снегопадов в южных и центральных областях Украины

28-01-2021, 12:50

Одессу засыпало снегом

27-01-2021, 10:10

В Одессе прощаются с актрисой Ириной Токарчук

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

За подвоз соседей в Луганской области мужчину пытались оштрафовать на 17 тысяч гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня