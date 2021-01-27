За подвоз соседей в Луганской области мужчину пытались оштрафовать на 17 тысяч гривень

Мужчина подвозил на легковом автомобиле четырех спутников из своего села в соседнее и планировал взять с них оплату за проезд, но вскоре был остановлен полицией. Его действие было квалифицировано как незаконная перевозка пассажиров в другой населенный пункт с целью получения прибыли, не имея соответствующих разрешительных документов и регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Как удалось обжаловать незаконное решение полиции и суда первой инстанции рассказали в Меловском центре бесплатной правовой помощи .

Как сообщили в центре, над мужчиной состоялся суд, который усмотрел в действиях незадачливого водителя административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП, и присудил ему не только штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов (это составило 17 тыс. грн.), но и уплату судебного сбора.

Откуда такие средства у безработного сельского жителя? За советом и защитой своих прав в этой сложной жизненной ситуации он обратился к системе бесплатной правовой помощи.

Для бесплатного представительства интересов клиента в суде Меловской местный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи назначил клиенту опытного адвоката Игоря Бирюкова, который несколько лет сотрудничает с системой БПД.

Было решено подать апелляционное обжалование с просьбой отменить постановление, а производство по делу прекратить за отсутствием в действиях ответчика состава административного правонарушения.

При этом в апелляционном суде адвокаты указали на моменты, которые игнорировал суд первой инстанции. Не исключено, что судья, вынося решение в интересах полиции и прокуратуры, просто игнорировал сомнения в пользу обвиняемого и помогал полиции поставить очередную галочку для плана.

Судья не принял во внимание то, что в материалах дела нет доказательств того, что обвиняемы официально зарегистрирован как СПД, и которые бы доказывали факт совершения им регулярных транспортных перевозок пассажиров с целью получения прибыли.

Также в протоколе не указано, что он совершил административное правонарушение как субъект предпринимательской деятельности, или как лицо, состоящее в трудовых отношениях с перевозчиком.

Если Вы считаете, что Ваши права были нарушены, Вы всегда можете обратиться за юридической помощью в Меловской местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи по тел. (06465) 2-29-49, 099 460 93 68, или на «горячую» линию системы 0800 213103.