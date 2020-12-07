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Россия отказывается допустить МАГАТЭ на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей для мониторинга радиации

Сегодня, 11:01 citynews.net.ua | Напечатать

Донбасс находится на грани экологической катастрофы не только из-за последствий минного загрязнения, но и в результате радиоактивных выбросов, спровоцированных действиями группировки «ДНР».

При этом РФ не спешит соглашаться на отправку мониторинговой экомиссии в ОРДЛО. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН 11 февраля.

Речь идет об угрозе радиационного загрязнения, которая возникла после того, как почти три года назад оккупационная администрация в Донецке прекратила откачку воды с объекта «Кливаж» на шахте «Юнком». В 1979 году на шахте провели ядерный взрыв — в земле образовалась полость, из которой до 2018 года откачивали воду, чтобы радиация не поднялась на поверхность. Добыча угля на предприятии не ведется с 2001 года. Несмотря на протесты жителей ближнего села Бунге, в апреле 2018 года группировка «ДНР» прекратила водоотлив и перевела предприятие в «мокрую» консервацию (затопила).

Кравчук вслед за экологами утверждает, что радиация уже проникает в горизонты питьевой воды. При этом фактической информации о ситуации с радиационным загрязнением на Донбассе нет, в связи с чем Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЕ) о проведении мониторинговой миссии на неподконтрольной властям территории. Вследствие вооруженного конфликта МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал, напомнил глава делегации Украины в ТКГ.

«Украина предпринимает конкретные усилия, но до сих пор мы не получили ответа российской стороны на наш соответствующий запрос, что вызывает у нас глубокую озабоченность», — сообщил Кравчук Совету безопасности ООН.

В МАГАТЭ «Новостям Донбасса» подтвердили, что вопрос о шахте «Юнком» поднимался во время онлайн-встречи вице-премьера Украины, главы Минреинтеграции Алексея Резникова и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Обсуждение этого вопроса с Украиной продолжается, добавили в Агентстве. При этом в отечественном МИД уверяют, что между Киевом и МАГАТЭ регулярно происходит обмен информацией о ситуации с ядерными объектами на временно оккупированных территориях: «В частности, вопросы радиационной безопасности на всей территории Украины обсуждаются во время контактов представителей Правительства Украины с руководством МАГАТЭ», — говорится в ответе ведомства на запрос НД.


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