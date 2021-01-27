Плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 19 млн грн военного сбора

Плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 19 млн грн военного сбораСегодня, 10:17
В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь 2021 поступления военного сбора составили 18,7 млн гривень. Это на 1,7 гривень больше поступлений января прошлого года.
Плательщиками военного сбора в Украине являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.
Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.