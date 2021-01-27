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В Луганской области за сутки 52 новых случая COVID-19

Сегодня, 10:11 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено 52 новых случая COVID-19. 

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 14434 случая коронавирусной болезни, умерли от осложнений 428 человек.

Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в городах Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, а также в приграничных с РФ районах Луганской области.

В Украине за сутки диагноз COVID-19 подтвердили 4773 заболевшим, госпитализировали 2000 человек, умерли от осложнений 116 больных,.

Больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской - 592, Львовской - 373, Киеве - 348, Закарпатской - 314, Винницкой - 307 и Днепропетровской - 297 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 262 867 человек, из них выздоровели 1 106 155 человек, умерли от осложнений - 24 174 заболевших.




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