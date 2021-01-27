На «базе титушок» ОПЗЖ в Киеве нашли гранаты и оружие

В помещении на Тверском тупике в Киеве, где 10 февраля Нацкорпус заблокировал группу представителей движения «Патриоты за Жизнь», полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты.

По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, эти предметы отдадут на экспертизу. Всего с указанного адреса в территориальное управление полиции приглашены более ста человек.

«Как только мы получили сообщение, что две группы человек собрались у здания на Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия.

В частности, в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождения и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия» - добавил он.