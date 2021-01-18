В ЦНАПе Лисичанска начали предоставлять услуги сервисного центра МВД

Центр предоставления административных услуг в Лисичанске начал предоставлять гражданам услуги сервисного центра МВД.

Это удалось внедрить благодаря сотрудничеству международных партнеров проекта «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG-East) Агентства США по Международному развитию (USAID), областной администрации, регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Луганской области и местного ЦНАП.

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, за счет партнеров приобретено оборудование для оформления и выдачи удостоверений водителя и свидетельств о регистрации транспортного средства.

Поэтому, отныне в ЦНАП можно получить новые административные услуги: