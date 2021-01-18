В ЦНАПе Лисичанска начали предоставлять услуги сервисного центра МВД

В ЦНАПе Лисичанска начали предоставлять услуги сервисного центра МВДСегодня, 16:01
Центр предоставления административных услуг в Лисичанске начал предоставлять гражданам услуги сервисного центра МВД.
Это удалось внедрить благодаря сотрудничеству международных партнеров проекта «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG-East) Агентства США по Международному развитию (USAID), областной администрации, регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Луганской области и местного ЦНАП.
Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, за счет партнеров приобретено оборудование для оформления и выдачи удостоверений водителя и свидетельств о регистрации транспортного средства.
Поэтому, отныне в ЦНАП можно получить новые административные услуги:
- обмен водительского удостоверения (без сдачи экзаменов)
- выдача нового водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного;
- государственная регистрация нового транспортного средства (без учета экспертов)
- перерегистрация транспортного средства в связи с изменением наименования и адреса юридических лиц, фамилии, имени или отчества, места жительства физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств, установка газобаллонного оборудования.