В Луганской области за сутки произошло 10 ДТП. Есть пострадавшие

Из-за гололеда и снегопада в Луганской области за сутки произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Есть пострадавшие

Как сообщили в пресс-службе полиции, сотрудники полиции области устанавливают обстоятельства 10 ДТП, произошедших на дорогах в Луганской области в течение суток. В результате одного ДТП двое граждан получили телесные повреждения.

В то же время, как сообщили в Службе автомобильных дорог Луганской области, ограничений движения на трассах Луганщины нет. На дорогах государственного значения в настоящее время в усиленном режиме работают сотрудники филиалов ГП «Луганский облавтодор».

Проезд обеспечен в полном объеме, ограничение движения отсутствуют.

Выполняются работы по очистке снега, обработки противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

Задействованы, в частности, комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.